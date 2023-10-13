По мнению Пола, США необходимо назначить особую инспекцию для контроля за расходованием финансовой помощи, выделяемой Украине. Он привел в качестве примера опыт Афганистана, где американская инспекция обнаружила необоснованную растрату десятков миллиардов долларов.
Ранее, 6 октября, президент Украины Владимир Зеленский после саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Испании обвинил Россию в распространении недостоверной информации об украинской коррупции.
5 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что борьба с коррупцией станет одним из ключевых направлений единого плана реформ страны до 2027 года.
Журналист CNN Фарид Закария 4 октября выразил удивление касательно попыток Зеленского оправдать коррупцию в республике.
За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина является «оазисом коррупции», а ее президент в настоящее время находится в достаточно сложном положении и начинает надоедать Европе и США.
2 октября старший научный сотрудник Центра политических исследований Лондона в Нью-Йорке (LCPR) Александр Марковский в своей статье для American Thinker обвинил президента Украины Владимира Зеленского в обогащении на украинском конфликте.
В тот же день издание Politico допустило, что поддержка Запада может прекратиться из-за коррупции на Украине. Согласно публикации, власти США хотят надавить на Украину в вопросе борьбы с коррупцией в том числе и потому, что на карту поставлены доллары страны.
При этом 27 сентября стало известно из меморандума, заключенного между министерством обороны США и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), что Соединенные Штаты вместе с Украиной намерены бороться с коррупцией при поставках оружия. Главной целью меморандума является обеспечение эффективного использования помощи, предоставляемой правительством США.
Согласно результатам исследования украинского фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», опубликованным 11 сентября, почти 80% жителей Украины возлагают на президента Зеленского ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.
До этого, 26 января, общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель в разговоре с «Известиями» назвал Украину страной непуганой коррупции.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.