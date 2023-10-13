СМИ: Трамп заявил о желании отставки Нетаньяху

Бывший президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы к его возможному новому президентскому сроку премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел в отставку. Об этом пишет журнал The Rolling Stone со ссылкой на двух источников.
В последние дни Трамп провел телефонные разговоры с рядом «произраильских союзников» Республиканской партии и донорами, которые хотели знать, как политик будет решать конфликт Палестины и Израиля в случае победы на выборах в 2024 г.
Среди предложений Трампа — прекращение помощи палестинцам, а также захват и экстрадиция некоторых боевиков группировки «Хамас».
Вместе с тем Трамп потратил значительную часть времени на критику Нетаньяху, пишет журнал.
В частности, Трамп раскритиковал Нетаньяху за «катастрофический провал разведки», который и привел к нападению «Хамаса».
12 октября в эфире Fox News Трамп заявил, что Нетаньяху не был готов к нападению группировки «Хамас». Политик добавил, что этого бы не произошло, если бы президентом США был он.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской — более 1500.