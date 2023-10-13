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Палестино-израильский конфликт
08:26 (мск), источник: РБК

МИД предупредил Израиль об «опасных последствиях» из-за ударов по Сирии

Атаки Израиля по территории Сирии являются грубым нарушением суверенитета страны и базовых норм международного права, заявили в пресс-службе российского МИДа.

Источник: Reuters

Так в ведомстве прокомментировали сообщения о том, что израильские военные, атаковали сирийские аэропорты в Дамаске и Алеппо. Как писала газета Al-Watan, удары были нанесены по взлетно-посадочным полосам, оба аэропорта приостановили работу. Позднее сирийское Минобороны подтвердило информацию об ударах, сообщал Sky News Arabiya. Yediotnews заявило, что удары по аэропортам подтвердила и израильская армия.

«В условиях резкого обострения ситуации в зоне палестино- израильского конфликта подобные силовые акции чреваты крайне опасными последствиями, поскольку могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона. Этого ни в коем случае нельзя допустить», — говорится в заявлении МИД России.

Вечером 10 октября израильская армия зафиксировала обстрелы с территории Сирии и ответила на них артиллерийским огнем. Атака произошла на фоне продолжающихся боев с палестинским исламистским движением ХАМАС, которое напало на Израиль 7 октября.

Сирия поддержала Палестину в конфликте с Израилем. В сирийском МИД, комментируя нападение ХАМАС на израильскую территорию, заявили, что эти действия «доказывают право палестинского народа создать свое независимое государство на своей земле».

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