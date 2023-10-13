Путин дал российский паспорт участнику СВО из Киргизии, осужденному на 10 лет

По информации омбудсмена Свердловской области Татьяны Мерзляковой, мужчине грозило десять лет тюрьмы. Омбудсмен уточнила, что участник спецоперации находился в центре временного содержания, когда вступило в силу решение о его выдворении.
Его друзья и сослуживцы решили обратиться к Владимиру Путину, который и подписал накануне указ о приеме в российское гражданство.
По словам Мерзляковой, получивший паспорт мужчина сейчас проходит лечение в госпитале, а затем вновь отправится в зону спецоперации.
В Киргизии действует закон, предусматривающий уголовную ответственность за наемничество. Некоторые участники СВО получили по 10 лет лишения свободы на родине.
В августе глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил выдавать российский паспорт мужчинам-иностранцам одновременно с постановкой на воинский учет.