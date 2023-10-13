10:17 (мск), источник: Газета.Ру

Путин дал российский паспорт участнику СВО из Киргизии, осужденному на 10 лет

Президент РФ Владимир Путин дал российский паспорт участнику спецоперации (СВО) из Киргизии, который на родине был осужден на 10 лет, пишет URA.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По информации омбудсмена Свердловской области Татьяны Мерзляковой, мужчине грозило десять лет тюрьмы. Омбудсмен уточнила, что участник спецоперации находился в центре временного содержания, когда вступило в силу решение о его выдворении.

Его друзья и сослуживцы решили обратиться к Владимиру Путину, который и подписал накануне указ о приеме в российское гражданство.

По словам Мерзляковой, получивший паспорт мужчина сейчас проходит лечение в госпитале, а затем вновь отправится в зону спецоперации.

В Киргизии действует закон, предусматривающий уголовную ответственность за наемничество. Некоторые участники СВО получили по 10 лет лишения свободы на родине.

В августе глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил выдавать российский паспорт мужчинам-иностранцам одновременно с постановкой на воинский учет.

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