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11:49 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 78%

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному со 2 по 8 октября, за последнюю неделю увеличился на 1,3 п.п. и составляет 78,3%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: Пресс-служба Президента России

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,3% участников опроса (плюс 1,3 п.п.), а уровень одобрения деятельности президента поднялся на 1,3 п.п. и составляет 74,9%.

ВЦИОМ

Деятельность правительства РФ одобряют 49,7% опрошенных (плюс 1,2 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52% респондентов (плюс 0,9 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,2% опрошенных (плюс 1 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,9% (плюс 2,4 п.п.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 27,4% (минус 0,7 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,7% (плюс 1,8 п.п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,3% (минус 0,2 п.п.).

Уровень поддержки «Единой России» составил 39,2% (плюс 0,7 п.п.), КПРФ — 10,6% (плюс 0,1 п.п.), ЛДПР — 9,8% (плюс 0,3 п.п.), «Справедливой России — За правду» — 4,8% (минус 0,3 п.п.), «Новых людей» — 4,2% (минус 0,5 п.п.).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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