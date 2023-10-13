ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Деятельность правительства РФ одобряют 49,7% опрошенных (плюс 1,2 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52% респондентов (плюс 0,9 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,2% опрошенных (плюс 1 п.п.).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,9% (плюс 2,4 п.п.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 27,4% (минус 0,7 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,7% (плюс 1,8 п.п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,3% (минус 0,2 п.п.).
Уровень поддержки «Единой России» составил 39,2% (плюс 0,7 п.п.), КПРФ — 10,6% (плюс 0,1 п.п.), ЛДПР — 9,8% (плюс 0,3 п.п.), «Справедливой России — За правду» — 4,8% (минус 0,3 п.п.), «Новых людей» — 4,2% (минус 0,5 п.п.).
Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.