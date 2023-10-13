Путин предостерег от наземной операции Израиля в секторе Газа

«Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Ну, мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», — подчеркнул российский лидер, отметив, что без тяжелой техники проводить такую операцию еще сложнее.
Он добавил, что сейчас «более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки». «Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами», — сказал российский лидер.