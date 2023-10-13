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12:43 (мск), источник: ТАСС

Путин предостерег от наземной операции Израиля в секторе Газа

БИШКЕК, 13 октября. /ТАСС/. Проведение наземной операции Израиля в секторе Газа приведет к серьезным последствиям для всех сторон, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ.

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«Мы слышим с вами о планах подготовки наземной операции в Газе. Ну, мы с вами понимаем, что, совсем уже если сказать полупрофессионально, использование тяжелой техники в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон», — подчеркнул российский лидер, отметив, что без тяжелой техники проводить такую операцию еще сложнее.

Самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемые. Там же почти 2 млн человек живет. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие.

Владимир Путин
президент России

Он добавил, что сейчас «более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки». «Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами», — сказал российский лидер.

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