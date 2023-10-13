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14:22 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Источник: РИА "Новости"

«Законопроект о договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний внесен в Государственную Думу <…>. Его соавторами выступили практически все депутаты Государственной Думы. График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября. Будем предлагать провести первое чтение во вторник, 17 октября», — заявил лидер ЛДПР.

Как отметил лидер ЛДПР, принятие закона не означает выхода из соглашения, в том числе денонсацию или приостановление его действия — Россия продолжит выполнять обязательства по договору, а также соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний.

Речь идет об обеспечении национальных интересов. Дератификация российской стороной ДВЗЯИ восстановит паритет и станет «зеркальным» ответом на позицию Соединенных Штатов Америки, которые в течение почти четверти века затягивают ратификационные процедуры этого важнейшего для обеспечения глобальной безопасности договора.

Леонид Слуцкий
председатель думского комитета по международным делам

На прошлой неделе Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», подчеркнул, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, и решение здесь за Госдумой.

Как отмечал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтонов, который подписал договор, но не ратифицировал.

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