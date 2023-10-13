В Госдуму внесли законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

«Законопроект о договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний внесен в Государственную Думу <…>. Его соавторами выступили практически все депутаты Государственной Думы. График рассмотрения проекта закона будет утвержден на заседании Совета Думы 16 октября. Будем предлагать провести первое чтение во вторник, 17 октября», — заявил лидер ЛДПР.
Как отметил лидер ЛДПР, принятие закона не означает выхода из соглашения, в том числе денонсацию или приостановление его действия — Россия продолжит выполнять обязательства по договору, а также соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний.
На прошлой неделе Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», подчеркнул, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали ДВЗЯИ, и решение здесь за Госдумой.
Как отмечал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть на равных с Вашингтонов, который подписал договор, но не ратифицировал.