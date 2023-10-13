18:08 (мск), источник: © РИА Новости

Контрнаступление ВСУ можно считать законченным, заявил Небензя

ООН, 13 окт — РИА Новости. Украинское контрнаступление можно формально считать законченным, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным. Его цена, к сожалению, — десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать.

Василий Небензя
постпред РФ при ООН

Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь «прекрасно горят».

На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на «гораздо большее число месяцев», и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка «кассет» ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

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