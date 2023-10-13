МИД России сообщил об отсутствии данных о погибших россиянах в Газе

Москва продолжает поддерживать контакты с местным властями на этот счет, добавил заместитель министра.
Сейчас известно о четырех погибших гражданах России в Израиле. Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов допускал, что реальное число погибших и пропавших без вести россиян значительно превышает подтвержденные данные.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по сектору Газа в рамках своей операции «Железные мечи» с 7 октября после атаки «Хамаса». 9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ осуществить полную блокаду Газы. С 8 октября была прекращена подача электричества, а с 9 октября — прервано водоснабжение.
Общее число погибших, по последним данным, составляет более 3000 человек. Сегодня, 13 октября, в палестинском минздраве сообщили о гибели около 1850 человек и более 7000 раненых, в Израиле 11 октября сообщалось о 1300 погибших, порядка 3300 пострадали.