Минюст объявил бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева иноагентом

Ведомство также объявило иноагентами экономиста, экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Владислава Жуковского, ведущую YouTube-канала «Популярная политика» Елену Малаховскую, петербургского журналиста Сергея Ковальченко, блогера Андрея Рудого, журналиста Андрея Сидельникова, активиста Виталия Вотановского, представителя ногайского национального движения Анвара Курманакаев, а также экс-координаторов «Штабов Навального» (признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ) в Тамбове и Вологде Диану Рудову и Евгения Доможирова.
Минюст приводит следующие основания для признания упомянутых лиц иностранными агентами:
Игорь Волобуев активно взаимодействовал с иностранными СМИ и иностранными агентами, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ольга Романова принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, получала поддержку со стороны иностранного источника. Проживает за пределами Российской Федерации.
Айдер Муждабаев выступал в поддержку властей Украины, в том числе осуществлял действия по сбору денежных средств для Вооруженных сил Украины. Осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Распространял недостоверные сведения о действиях государственных органов Российской Федерации, проводимой ими политике и принимаемых ими решениях. Негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти. Активно взаимодействовал с иностранными источниками и лицами, включенными в реестр иностранных агентов.
Владислав Жуковский принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, получал поддержку со стороны иностранных источников.
Елена Малаховская принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации.
Сергей Ковальченко распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Открыто выступал в поддержку властей Украины. Проживает за пределами Российской Федерации.