США и ЕС обсудят использование замороженных российских активов

Мишель и фон дер Ляйен, как сообщили в Совете ЕС ранее, проведут встречу с Байденом 20 октября в США.
«США и ЕС на следующей неделе обсудят поиск прогресса в планах по использованию прибыли от замороженных российских активов для оплаты восстановления Украины», — говорится в сообщении агентства.
Ожидается, что Байден, Мишель и фон дер Ляйен пообещают пресекать любые попытки обойти ограничение цен на экспорт российской нефти, даже несмотря на имеющиеся свидетельства, что эти меры не привели к ожидаемому сокращению доходов Москвы.
Лидеры ЕС и США также осудят атаки ХАМАС на Израиль, призовут к защите гражданских лиц в зоне конфликта и немедленному освобождению заложников.
По информации Блумберг, они, помимо прочего, заявят о намерении достичь единой позиции в отношении Китая и о своей приверженности честным торговым отношениям с ним.
В четверг главы министерств финансов и центральных банков стран G7 заявили, что суверенные активы РФ в их юрисдикциях останутся замороженными, пока «Россия не возместит ущерб Украине».
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права».