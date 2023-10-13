СМИ: украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в США на следующей неделе

«Украинские пилоты, как ожидается, начнут тренироваться управлению истребителями F-16 на авиационной базе национальной гвардии в Тусоне, Аризона, на следующей неделе», — говорится в публикации.
Как уточняет издание, в прошлом месяце небольшая группа пилотов прибыла в США для прохождения курса английского языка на базе ВВС в Техасе, прошла первое тестирование на знание английского и теперь направляется в Аризону.
По данным собеседников газеты, тренировки пилотов начнутся с базовых навыков пилотированию F-16 на симуляторах и в аудиториях перед тем, как приступить к реальному управлению истребителями.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».