22:27 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в США на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 13 окт — РИА Новости. Украинские пилоты на следующей неделе, как ожидается, начнут тренировки по управлению американскими истребителями F-16 на американской базе в Тусоне, штат Аризона, сообщает газета Politico со ссылкой на представителей американских властей.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Украинские пилоты, как ожидается, начнут тренироваться управлению истребителями F-16 на авиационной базе национальной гвардии в Тусоне, Аризона, на следующей неделе», — говорится в публикации.

Как уточняет издание, в прошлом месяце небольшая группа пилотов прибыла в США для прохождения курса английского языка на базе ВВС в Техасе, прошла первое тестирование на знание английского и теперь направляется в Аризону.

По данным собеседников газеты, тренировки пилотов начнутся с базовых навыков пилотированию F-16 на симуляторах и в аудиториях перед тем, как приступить к реальному управлению истребителями.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».

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