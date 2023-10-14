Главное
Главные новости недели
00:59 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: хуситы объявили о готовности воевать вместе с палестинцами

ДОХА, 13 окт — РИА Новости. Массовые демонстрации в поддержку палестинцев прошли в пятницу в столице Йемена Сане и ряде провинций Йемена под контролем группировки «Ансар Алла» (хуситы), которые заявили о готовности реального участия в боевых действиях на стороне палестинцев, передал йеменский телеканал «Аль-Масира».

Источник: Reuters

Он показал, как тысячи участников демонстраций с палестинскими флагами в руках скандировали лозунги в поддержку палестинского сопротивления Израилю.

Как заявил в эфире телеканала представитель «Ансар Алла», «мы готовы на реальное участие и отправку сотен тысяч воинов на защиту Палестины, палестинского народа и святых мест».

Он отметил, что «Америка является главным сторонником и официальным спонсором сионистского образования, Великобритания и остальные западные страны, все причастны к преступлениям против палестинского народа».

Представитель хуситов осудил позицию арабских стран во главе с Эмиратами, Саудовской Аравией и Бахрейном, которые установили отношения с Израилем или обсуждали их установление, чем «поощряли врага в его агрессия против палестинского народа».

Международно признанное правительство Йемена также организовала акцию солидарности с палестинцами в городе Мариб на северо-востоке Йемена, который находится под его контролем.

После начала военных действий Израиля против сектора Газа лидер «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси объявил о готовности группировки нанести ракетные удары по американским целям в регионе в случае прямого военного вмешательства Америки в конфликт. Он обратился к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману с просьбой открыть границу для переправки йеменских бойцов к границам с сектором Газа для защиты палестинцев.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия
Отдельный случай. В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта