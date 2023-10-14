Во Франции задействуют до 7 тыс. военных для охраны городов после убийства учителя

Согласно ее информации, сбор военнослужащих для участия в операции «Сентинель» будет проводиться «с сегодняшнего дня до вечера понедельника», они будут патрулировать улицы «до дальнейшего уведомления».
Эта операция была начата еще в 2015 году по распоряжению занимавшего тогда пост президента Франции Франсуа Олланда после серии терактов во французской столице. На постоянной основе в Париже и других городах улицы патрулируют 3 тыс. военнослужащих. В этой связи радиостанция отмечает, что фактически в пятницу Макрон потребовал увеличить их присутствие на улицах более чем в два раза.
Ранее власти Франции ввели на территории республики уровень «опасность теракта», который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate. Как уточнило Agence France-Presse, решение принято премьер-министром страны Элизабет Борн после совещания в Елисейском дворце под председательством Макрона.