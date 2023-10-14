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12:13 (мск), источник: ТАСС

Во Франции задействуют до 7 тыс. военных для охраны городов после убийства учителя

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон на срочном совещании после убийства школьного учителя в коммуне Аррас на севере страны поручил задействовать до 7 тыс. военных для охраны порядка на улицах городов республики. Об этом сообщила радиостанция RTL.

Источник: Reuters

Согласно ее информации, сбор военнослужащих для участия в операции «Сентинель» будет проводиться «с сегодняшнего дня до вечера понедельника», они будут патрулировать улицы «до дальнейшего уведомления».

Эта операция была начата еще в 2015 году по распоряжению занимавшего тогда пост президента Франции Франсуа Олланда после серии терактов во французской столице. На постоянной основе в Париже и других городах улицы патрулируют 3 тыс. военнослужащих. В этой связи радиостанция отмечает, что фактически в пятницу Макрон потребовал увеличить их присутствие на улицах более чем в два раза.

Ранее власти Франции ввели на территории республики уровень «опасность теракта», который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate. Как уточнило Agence France-Presse, решение принято премьер-министром страны Элизабет Борн после совещания в Елисейском дворце под председательством Макрона.

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