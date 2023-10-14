Пушков пояснил, что будет с Украиной после эскалации в Израиле

Во-первых, украинский кризис в целом уже надоел, так как в Киев вливаются огромные денежные средства, запросы Зеленского растут, а результата все еще нет, сообщается в публикации.
Во-вторых, Запад сомневается в способности Киева одержать победу над Россией, что, опять же, подтверждает тот факт, что средства Запада потрачены «в никуда», объясняет Пушков.
Наконец, на прошлой неделе разразился кризис на Ближнем Востоке с непонятными, но глубокими последствиями, в том числе для Запада, где немало радикальных исламистов, поддерживающих палестинцев, подчеркнул сенатор. В таких условиях всем просто не до Украины, заключил он.
Как заявил ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, у Запада заканчиваются боеприпасы для отправки ВСУ. Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный конгрессом закон, который предусматривает продолжение финансирования работы правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. Документ не включает выделение средств на нужды Украины.
Президеннт Украины Владимир Зеленский сказал в интервью телеканалу France 2, что эскалация в Израиле рискует «отвлечь» внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Как отмечал журналист CNN Стивен Коллинсон, в американских политических кругах будет, вероятно, все чаще звучать мнение, что Вашингтону нужно сделать выбор в пользу давнего союзника Израиля и перенаправить всю помощь туда, вместо Украины.