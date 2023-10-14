Главное
Палестино-израильский конфликт
12:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте администрации президента.

Источник: РИА "Новости"

«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда», — говорится в сообщении.

В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер был выписан по делу о «незаконном вывозе детей» из Украины.

1 сентября 2023-го армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС. Он был подписала страной еще в 1999 году, но с тех пор не ратифицирован. 3 октября парламент Армении его ратифицировал.

МИД Армении утверждал, что таким образом хочет привлечь к ответственности Азербайджан. Кремль назвал некорректным решение Армении ратифицировать Римский статут МУС.

Лаура Кеффер.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Джонсон: я русофил, только дурак не восхищается их языком и культурой
«На скорости 400 км/ч ты превращаешься в пассажира». О Bugatti Veyron
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта