Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС

«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда», — говорится в сообщении.
В марте досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Ордер был выписан по делу о «незаконном вывозе детей» из Украины.
1 сентября 2023-го армянское правительство направило в парламент проект ратификации Римского статута МУС. Он был подписала страной еще в 1999 году, но с тех пор не ратифицирован. 3 октября парламент Армении его ратифицировал.
МИД Армении утверждал, что таким образом хочет привлечь к ответственности Азербайджан. Кремль назвал некорректным решение Армении ратифицировать Римский статут МУС.