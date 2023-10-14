13:06 (мск), источник: © РИА Новости

Крымский мост полностью восстановили раньше намеченного срока

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока, открыто движение машин по всем четырем полосам, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Хорошие новости от дорожников! На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам!

Марат Хуснуллин
вице-премьер РФ

«Вся работа длилась меньше трех месяцев! За это время демонтировали два поврежденных пролета и надвинули новые. Причем для первого возвели временный мост, второй надвинули всего за восемь часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Ночью 17 июля киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. 14 сентября было запущено движение по левой части моста, для замены первого поврежденного пролетного строения был возведен временный рабочий мост. Хуснуллин сообщал, что еще один пролет предстояло заменить на новый, открыть движение полностью планировалось к 1 ноября.

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