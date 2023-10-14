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Палестино-израильский конфликт
14:35 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова назвала попытки обвинить Москву в снабжении ХАМАС спекуляциями

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Оружие, поставляемое киевскому режиму Западом, бесконтрольно расходится по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: Reuters

В западных странах распространяются спекуляции применительно к очередному витку палестино-израильского конфликта в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур «ХАМАС» оружием и боеприпасами.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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