Требовавшего извинений от Киева представителя польского МИДа уволили

Министерство решило уволить Ясину, так как он предоставил ложную информацию о степени подготовки к парламентским выборам в польских загранучреждениях, говорится в заявлении польского МИДа, которое приводит Rzeczpospolita. Власти создали достаточное количество избирательных участков и проинформировали избирателей об их загруженности, подчеркнули в ведомстве.
В 2023 году желание проголосовать на парламентских выборах за рубежом изъявило в три раза больше поляков, чем в 2015 году, — 600 тыс. человек, уточнил МИД страны. Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября.
Накануне в интервью польской радиостанции RMF FM пресс-секретарь высказал мнение, что за рубежом «обязательно найдутся» избирательные комиссии, которые не смогут подсчитать все голоса в установленный срок, то есть в течение суток. В польской Национальной избирательной комиссии после этого заявили, что риска недоучета голосов нет. Глава ведомства Сильвестр Марчиняк подчеркнул, что число избирателей в местах с большой нагрузкой не настолько велико, чтобы комиссии не могли с ней справиться.
В мае Ясина дал интервью польскому порталу Onet. В нем он призвал Киев и лично президента Украины Владимира Зеленского извиниться за Волынскую резню. Признать вину за эти события от Киева также требовал польский сейм. Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч назвал этот призыв неприемлемым.
Волынская резня — события, происходившие в 1942—1943 годах на территории Западной Украины. По приказу местного руководства Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН — УПА, признана экстремистской и запрещена в России) были убиты этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области. Количество жертв с польской стороны оценивается историками от 50 тыс. до 100 тыс. человек.