18:41 (мск), источник: © РИА Новости

19fortyfive: западная поддержка Украины может уменьшится после выборов в Польше

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Западная поддержка ВСУ может ослабнуть после выборов в Польше, что станет настоящим ударом для Киева, пишет 19fortyfive.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Приближается самое тяжелое дипломатическое испытание для Украины — самый сильный европейский союзник и сосед Украины собирается провести парламентские выборы», — говорится в сообщении.

Если усталость Польши от войны отразится на Западе, поддержка Украины может уменьшиться, поскольку конфликт вступает в третий год, и это будет только хорошей новостью для Владимира Путина.

19fortyfive

Отмечается, что Варшава не единственный союзник, которому начал надоедать конфликт в бывшей советской республике. Республиканцы также в основном выступают против дополнительной поддержки со стороны США. Кроме того, в начале этого года на выборах в Словакии победил Роберт Фицо, пообещавший прекратить военную помощь Киеву.

Автор обратил внимание, что поездкам президента Украины Владимира Зеленского за границу на Западе уже сейчас уделяется меньше внимания, чем год назад.

«Хотя большинство западных лидеров по-прежнему решительно поддерживают Киев, многие из них сталкиваются с пристальным вниманием со стороны избирателей и оппозиционных партий относительно того, когда внутренние вопросы будут иметь приоритет», — делается вывод в статье.

Парламентские выборы в республике состоятся 15 октября. Основную конкуренцию правящей партии PiS, держащей лидирующую позицию с 2015 года, составляет «Гражданская коалиция» во главе с бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.

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