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Палестино-израильский конфликт
19:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Израиль объявил о расширении операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что готовится расширить операцию в секторе Газа, включив в нее наземную операцию. Сообщение пресс-службы армии приводит Times of Israel.

Источник: AP 2023

«Сейчас силы ЦАХАЛа, опираясь на обширные логистические усилия и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли», — говорится в заявлении.

Сообщается, что солдаты ЦАХАЛа мобилизованы по всей стране и готовы перейти к следующему этапу войны «с упором на значительную наземную операцию».

Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» идет с 7 октября. С израильской стороны погибли 1,3 тыс. человек, со стороны Палестины — 2,2 тыс. Накануне израильская армия призвала гражданское население сектора Газа за сутки эвакуироваться в южные районы. Утром период эвакуации был продлен еще на шесть часов.

Справка
От сотворения до разрушения мира: что делят Израиль и ПалестинаМноголетний конфликт между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года перешел в горячую фазу

Анастасия Ларина.

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