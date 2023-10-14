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20:08 (мск), источник: Известия

Кулеба признался в попытке навязать Германии чувство вины перед Украиной

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что пытался развить у Берлина чувство исторической вины перед Киевом. Об этом он заявил 14 октября на YouTube-канале в передаче «Мосейчук+».

Источник: AP 2023

По его словам, Германия никогда не испытывала вины перед Украиной за исторические события.

Я не раз довольно в прямолинейной, скажем дипломатически, форме говорил, что вы должны нам. Я пытался пробудить это чувство ответственности перед Украиной.

Дмитрий Кулеба
глава МИД Украины

Кулеба вспомнил события Первой мировой войны и Великой Отечественной войны. Он указал на то, что Германия чувствует вину за действия тех времен перед Россией, еврейским народом, однако перед Украиной — нет.

Кроме того, в этот же день Кулеба в интервью обратил внимание и на проблему в отношениях Украины и Польши. По его мнению, она заключается в настроениях польских избирателей. Он также указал, что «история с зерном» не является «стратегической», а ситуацию не стоит драматизировать.

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. В июле Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции. Причинами стали затоваривание украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

7 сентября президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем в случае продления ограничений на импорт зерна.

Позднее, 20 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о прекращении поставок Украине какого-либо вооружения, заявив, что страна сама вооружается «самым современным оружием».

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