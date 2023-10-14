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21:58 (мск), источник: ТАСС

В МВД Франции заявили, что в списке особо опасных лиц находятся около 60 россиян

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Около 60 граждан России фигурируют в так называемом списке S, куда французские спецслужбы заносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на пресс-конференции.

Источник: AP 2023

«Около 60 человек с российским гражданством числятся в списке S, среди них, очевидно, есть и выходцы из Чечни. Из них около 40 человек либо в тюрьме, либо их свобода ограничена в рамках судебных мер».

Жеральд Дарманен
министр внутренних дел Франции

Министр подчеркнул, что до сегодняшнего дня власти придерживались курса на систематическую высылку таких людей, которые представляют особую угрозу. Он напомнил, что в 2020 году осуществил визит в Россию, чтобы возобновить сотрудничество по этому направлению. «Однако мы подверглись неоднократному осуждению со стороны ЕСПЧ в связи с возобновлением высылки этих граждан [в Россию]. Что ж, я признаю, иногда лучше подвергнуться осуждению со стороны ЕСПЧ, но защитить французов», — добавил Дарманен.

По его словам, примерно 20 россиян из списка S могут быть депортированы, «если будет получено согласие российских властей». Глава МВД отметил, что уже на протяжении года дипломатические отношения и связи между спецслужбами двух стран «крайне ограничены, если не сказать, что вообще отсутствуют». «Президент Франции поручил мне возобновить соответствующие переговоры с российскими властями, чтобы осуществлять высылку граждан РФ из списка S на родину. Я в ближайшие часы направлю список властям, чтобы возобновить практику высылки этих особо опасных лиц, которые пребывают на нашей территории», — заявил Дарманен.

Министр уточнил, что в общей сложности власти Франции депортировали 800 радикалов различных национальностей с 2017 года. Всего же в списке S значится порядка 20 тыс. человек.

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