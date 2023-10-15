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Палестино-израильский конфликт
03:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Шеф Пентагона заявил Израилю о важности соблюдения закона войны

Главы Минобороны США и Израиля Ллойд Остин и Йоав Галант обсудили войну с палестинским движением «Хамас» по телефону. Шеф Пентагона указал коллеге на важность соблюдения закона войны.

Источник: Reuters

«В ходе звонка он обсудил важность следовать закону войны, включая обязательства по защите гражданских лиц, а также обостряющегося гуманитарного кризиса в Газе в то время, как Израиль продолжает свои операции по восстановлению безопасности», — говорится в сообщении Пентагона.

Остин заявил о приверженности США безопасности Израиля. Стороны также обсудили захват заложников боевиками «Хамаса». Глава Пентагона рассказал об усилиях США по поставкам средств ПВО и боеприпасов в Израиль.

США с начала войны Израиля и «Хамаса» отправили в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группы. Причиной названы «усилия по сдерживанию враждебных действий против Израиля и любых попыток расширить эту войну». По информации СМИ, Иран предупредил, что если Израиль начнет наземную операцию в секторе Газа, то Тегеран вмешается в ситуацию.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после ударов Израиля, которые стали ответом на нападение «Хамаса». Израиль устроил полную блокаду сектора Газа и потребовал эвакуации с северной ее части больше 1 млн человек за короткий срок. ЦАХАЛ готовится к наземной операции.

Леонид Уварчев

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