Путин указал на компромиссную внешнюю политику Китая

Он отметил, что Пекин старается найти такие проекты и способы достижения общих целей, которые приемлемы для всех.
Как указал российский президент, если возникают какие-то сложности, «ищутся компромиссы», которые «всегда находятся».
«Это, на мой взгляд, то, что отличает предложенный председателем Китая проект “Один пояс — один путь” от многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным наследием», — указал он.
Ранее, 13 октября, председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников рассказал «Известиям», что форум «Один пояс — один путь» является ключевым событием для российского бизнеса, потому что он позволяет установить контакты на самом высоком уровне и получить путевку в жизнь со стороны руководства обеих стран.
Третий международный форум «Один пояс — один путь» пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Отмечается, что в церемонии открытия форума примет участие председатель КНР Си Цзиньпин. Во время мероприятия состоятся двусторонние встречи с прибывшими лидерами других стран.
1 октября Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР. Также он выразил уверенность в том, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс — один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всем мире.
20 сентября Путин объявил на встрече с главой МИД КНР Ван И о намерении посетить Китай в октябре в рамках форума «Один пояс — один путь». Российский президент отметил, что форум полностью соответствует интересам как России, так и Китая.
За день до этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев анонсировал переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре. Он отметил, что между лидерами ожидаются состоятельные переговоры в Пекине в рамках участия главы российского государства в мероприятиях международного форума «Один пояс — один путь».
«Один пояс — один путь» — международный форум, с помощью которого Китай активизирует межнациональные проекты по торговле и инвестициям. Мероприятие также способствует стимулированию экономики всех участвующих стран, установлению и укреплению культурных связей.