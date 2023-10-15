В Китае заявили, что их отношения с США стабилизировались

«В последнее время Китай и США последовательно провели целый ряд контактов на высоком уровне, в двусторонних отношениях наметилась тенденция стабилизации и прекращения ухудшения, что приветствовали народы двух стран и международное сообщество», — заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он выразил надежду, что США будут двигаться навстречу Китаю, преодолевать имеющиеся препятствия, действительно уважать коренные интересы КНР и содействовать возврату китайско-американских отношений на путь устойчивого развития.
Блинкен отметил, что США готовы работать с Китаем для реализации важного консенсуса, достигнутого президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи «на полях» саммита G20 на Бали в 2022 году, а также способствовать поддержанию стабильности американо-китайских отношений.