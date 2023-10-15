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04:20 (мск), источник: © РИА Новости

В Китае заявили, что их отношения с США стабилизировались

ПЕКИН, 15 окт — РИА Новости. Отношения Китая и США перестали ухудшаться и стабилизировались, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Источник: РИА "Новости"

«В последнее время Китай и США последовательно провели целый ряд контактов на высоком уровне, в двусторонних отношениях наметилась тенденция стабилизации и прекращения ухудшения, что приветствовали народы двух стран и международное сообщество», — заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

Он выразил надежду, что США будут двигаться навстречу Китаю, преодолевать имеющиеся препятствия, действительно уважать коренные интересы КНР и содействовать возврату китайско-американских отношений на путь устойчивого развития.

Блинкен отметил, что США готовы работать с Китаем для реализации важного консенсуса, достигнутого президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином во время встречи «на полях» саммита G20 на Бали в 2022 году, а также способствовать поддержанию стабильности американо-китайских отношений.

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