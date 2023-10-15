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Палестино-израильский конфликт
05:50 (мск), источник: Коммерсантъ

ЕС втрое увеличит гуманитарную помощь сектору Газа

Еврокомиссия по итогам переговоров председателя Урсулы фон дер Ляйен с генсеком ООН Антониу Гутерришем решила втрое нарастить гуманитарную помощь сектору Газа. Общая сумма составит больше €75 млн.

Источник: Reuters

«Мы продолжим наше тесное сотрудничество с ООН и ее агентствами, чтобы гарантировать, что эта помощь дойдет до тех, кто в ней нуждается в секторе Газа», — говорится в заявлении фон дер Ляйен на сайте ЕК.

Председатель ЕК заявила, что Брюссель поддерживает право Израиля на защиту от «Хамаса» при соблюдении международного гуманитарного права. По ее словам, ЕС прилагает «все усилия, чтобы обеспечить поддержку невинным гражданам в Газе в этом контексте».

Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после ударов Израиля, которые стали ответом на нападение «Хамаса». Израиль устроил блокаду сектора Газа и потребовал эвакуации с северной ее части больше 1 млн человек за короткий срок. ЦАХАЛ готовится к наземной операции.

Леонид Уварчев

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