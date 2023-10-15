Глава МИД Венгрии заявил о провале антироссийских санкций

«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно — “поставить Россию на колени в экономическом плане”, приблизиться к миру. Получилось у нас или нет… Я думаю, очевидно, что не получилось», — подчеркнул Сийярто.
Министр отметил, что сейчас этот вопрос никак не обсуждается в Европейском союзе.
«Как только ты поднимаешь этот вопрос, тебя загоняют в угол и унижают», — заключил он.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с рестрикциями Запада, от которого при этом не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель лидеров США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.