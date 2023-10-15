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08:50 (мск), источник: © РИА Новости

МИД: Запад не нашел доказательств нарушения Россией санкций против КНДР

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Западные страны «под увеличительным стеклом» рассматривали поездку лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре, чтобы найти нарушения санкций, но доказательств у них не нашлось, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

Источник: AP 2023

«Визит председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Россию, судя по всему, стал для Запада неожиданностью. Его поездка по российскому Дальнему Востоку рассматривалась “под увеличительным стеклом” на предмет возможного нарушения санкций. Но, как мы видим, никаких доказательств этому у наших оппонентов не нашлось», — сказал Бурмистров.

Ким Чен Ын впервые с 2019 года посетил в сентябре Россию. Президент РФ Владимир Путин 13 сентября встретился с ним на космодроме «Восточный». Также в ходе визита Ким Чен Ын посетил Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина, где осмотрел самолет Superjet 100. После этого для лидера КНДР состоялась демонстрационная программа истребителя Су-35, который в небе показал фигуры высшего пилотажа.

Как отметил по итогам переговоров Путина и Ким Чен Ына пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках встречи лидеров министры иностранных дел двух стран договорились встретиться в ближайшее время. Позже он сообщил, что визит Лаврова в Пхеньян будет подготовлен и, как ожидается, состоится в октябре.

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