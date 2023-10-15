Путин: контрнаступление ВСУ провалилось, но Киев готовит новые операции

«Что касается контрнаступления, которое якобы буксует, — оно уже провалилось полностью. Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные действия. Мы видим это, знаем. И мы соответствующим образом на это реагируем. Что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения — это называется активная оборона. И наши войска улучшают свое положение на всем этом пространстве, довольно большом пространстве. Это касается и купянского, и запорожского, это касается и авдеевского направления», — рассказал глава государства в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Также Владимир Путин поблагодарил руководство сооруженных сил РФ и бойцов на передовой за их мужество и героизм в зоне проведения военной операции на Украине.
Контрнаступление украинской армии началось в июне текущего года. 25 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ достигли первого рубежа обороны российских войск в регионе. 4 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал контрнаступление провальным, заявив, что ВСУ потеряли шесть танков на Запорожском направлении. 6 сентября Евгений Балицкий сообщил об отходе российских войск из села Работино. Минобороны РФ после этого сообщило, что изменений в тактическом положении российских войск нет.
В Пентагоне 11 октября сообщили, что ВСУ намерены продолжать осуществлять наступательные операции даже после наступления зимы, чтобы вернуть под свой контроль «ряд утраченных территорий».