Володин призвал исключить возможность сплошной рубки из проекта охраны Байкала

«Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение», — сказал Володин на совещании по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал.
Спикер Госдумы призвал комитет ко второму чтению законопроекта «найти решение, которое оберегло бы нас от поспешных шагов».
12 июля Госдума в первом чтении приняла поправки в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе». Согласно тексту пояснительной записки, сплошные санитарные рубки леса на Байкальской природной территории будут разрешены до конца 2030 г. по семи основаниям. Среди них строительство автодорог, «объектов временного размещения, общественного питания и бытового обслуживания», туалетов, селезащитных и других гидротехнических сооружений. К законопроекту прилагается перечень из 75 участков с кадастровыми номерами, где можно рубить и строить гидротехнические сооружения.
В августе 2023 г. в Иркутской области и Бурятии состоялись совещания с участием парламентариев, представителей научного и экспертного сообщества, по итогам которых были разработаны поправки к законопроекту. В Совете по правам человека позднее заявили, что изменения пока не позволяют полностью исключить риски негативного воздействия на Байкал.
В сентябре глава СПЧ Валерий Фадеев направил письмо Володину с просьбой отложить принятие во втором чтении законопроекта. Он призвал провести дополнительную независимую научную оценку последствий принятия документа и обсудить результаты такой оценки с представителями гражданского общества.