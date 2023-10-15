16:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана над столицей Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично поднял государственный флаг республики над городом Ханкенди (армянское название — Степанакерт), который ранее был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Как сообщает азербайджанское госагентство «Азертадж», господин Алиев провел в Ханкенди церемонию поднятия флага и выступил с большой речью о недавней военной операции Баку в Карабахе. Ее текст пока не опубликован.