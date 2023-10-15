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18:22 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров заявил, что Зеленский всех достал

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров во время с беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым заявил, что Владимир Зеленский уже начинает надоедать Западу, следует из отрывка программы Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».

Источник: © РИА Новости

«Ну, (Зеленский. — Прим. ред.) достал, конечно, всех», — сказал, рассмеявшись, дипломат в зале перед мероприятием с участием Владимира Путина.

Лавров процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, которая призвала не допустить въезда Зеленского в страну.

«Я вам вот что скажу, господин (президент Румынии. — Прим. ред.) Йоханнис: если я поймаю его (Зеленского. — Прим. ред.) в парламенте, будет плохо! Не смейте приглашать его сюда! Румыны должны выйти на улицы и не допустить въезда в нашу страну этого наглого, бессовестного предателя, в том числе и своей страны», — заявляла она незадолго до визита президента Украины.

Ранее румынские СМИ, ссылаясь на источники в администрации Йоханниса, сообщили о «специальном визите» Зеленского в Румынию 10 октября на фоне поддержки Бухарестом Киева в зерновом кризисе. Местные издания отмечали, что это будет первая его поездка в страну с начала спецоперации. Впоследствии, как сообщил портал G4Media, руководство парламента Румынии решило отменить заседание, на котором Зеленский должен был выступить с заявлением. При этом он утверждал, что и не планировал делать этого.

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