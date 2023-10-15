Иран заявил, что не будет вступать в бой, если Израиль не станет атаковать

«Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. (Палестинский. — Прим. ред.) фронт сопротивления может защитить себя», — ответили дипломаты на вопрос корреспондента агентства, собирается ли страна вмешиваться в ситуацию.
В конце прошлой недели агентство ISNA привело слова советника верховного лидера Исламской Республики генерал-майора Рахима Сафави, который отметил, что Тегеран поддерживает ракетные удары палестинского движения ХАМАС по Израилю.
При этом глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подчеркнул, что у Вашингтона нет информации о возможной причастности Ирана к планированию или осуществлению атаки на еврейское государство.
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.