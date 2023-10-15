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22:31 (мск), источник: Life.ru

Нового спикера Палаты представителей США выберут 17 октября

Голосование по избранию нового спикера Палаты представителей США состоится во вторник, 17 октября. Об этом сообщила представительница Демократической партии Кэтрин Кларк.

Источник: AP 2023

«Голосование по избранию спикера запланировано на вторник, 17 октября, приблизительно в 12:00 (19:00 мск)», — сказано в обнародованном заявлении конгрессвумен.

Лайф сообщал, что республиканец Кевин Маккарти был смещён с поста спикера Палаты представителей Конгресса США по результатам состоявшегося 3 октября голосования. Стоит заметить, что случай отстранения спикера нижней палаты — первый в американской истории. Прошение о его отставке подал однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц. Такое решение он аргументировал недоверием к руководству Палаты представителей. Гетц также обвинил Маккарти во лжи по вопросу финансирования правительства и в заключении некой «тайной сделки» с президентом США Джо Байденом по вопросу выделения денег Украине.

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