Нового спикера Палаты представителей США выберут 17 октября

«Голосование по избранию спикера запланировано на вторник, 17 октября, приблизительно в 12:00 (19:00 мск)», — сказано в обнародованном заявлении конгрессвумен.
Лайф сообщал, что республиканец Кевин Маккарти был смещён с поста спикера Палаты представителей Конгресса США по результатам состоявшегося 3 октября голосования. Стоит заметить, что случай отстранения спикера нижней палаты — первый в американской истории. Прошение о его отставке подал однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц. Такое решение он аргументировал недоверием к руководству Палаты представителей. Гетц также обвинил Маккарти во лжи по вопросу финансирования правительства и в заключении некой «тайной сделки» с президентом США Джо Байденом по вопросу выделения денег Украине.