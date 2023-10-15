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Палестино-израильский конфликт
22:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Нетаньяху пригласил Байдена посетить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил американского президента Джо Байдена посетить страну в ближайшие дни. Об этом пишет Times of Israel.

Источник: Reuters

По данным издания, он пригласил Байдена посетить Израиль на следующей неделе в качестве визита солидарности. Журналисты указали на то, что в случае согласия президент США может стать первым главой иностранного государства, который прибудет в Израиль после начала эскалации конфликта.

Ранее Байден призвал Израиль следовать «правилам войны» при ведении боевых действий с палестинским радикальным движением ХАМАС.

11 октября президент США назвал нападение ХАМАС на Израиль актом абсолютного зла и подтвердил поддержку страны Соединенными Штатами.

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