Власти ХМАО разъяснили слова губернатора о неготовности России к войне

Региональные власти уверяют, что слова госпожи Комаровой вырвали из контекста.
Разъяснения были даны после того, как директор тюменской региональной общественной организации «Центр общественного контроля “Оберег”» Юрий Рябцев подал заявление в полицию на госпожу Комарову, обвиняя ее в дискредитации российской армии. Правительство ХМАО считает данные обвинения необоснованными. Как сообщили в пресс-центре, слова госпожи Комаровой не противоречат заявлениям президента России Владимира Путина.
«Ровно об этом же неоднократно говорил президент: против нас по факту объявлена война — санкционная, экономическая, а руками киевского режима осуществляется еще и физическое истребление людей. И тот факт, что Россия была вынуждена вступить в это противостояние, конечно, не укладывался в планы нашей страны по построению мира и партнерства на континенте», — прокомментировали в пресс-службе ХМАО-Югры. В правительстве добавили, что на региональном уровне «делается все, что в наших силах» для поддержки бойцов СВО и каждый вопрос «отрабатывается индивидуально».
Накануне на встрече с жителями Нижневартовска на жалобу супруги мобилизованного о плохом обеспечении бойцов госпожа Комарова заявила, что власти не были готовы к проведению СВО. «В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать», — сказала она.
Анастасия Таначева, Екатеринбург