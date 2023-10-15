Лидер польской оппозиции Туск заявил, что сформирует новое правительство

Вечером в воскресенье завершилось голосование на выборах парламента Польши. По результатам exit poll компании Ipsos, правящая партия «Право и справедливость» набрала 36,8% голосов, а оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» 31,6%, 13% и 8,6% соответственно, что означает более 50% в случае объединения в коалицию.
«У нас действительно получилось. В ближайшее время мы создадим новое, хорошее, демократическое правительство с нашими партнерами. Польша победила, вы победили, поляки победили», — заявил Туск журналистам.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что президент страны Анджей Дуда поручит ему сформировать новое правительство как представителю партии, набравшей больше всего голосов.
В соответствии с конституцией Польши, после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Вотум доверия выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов.
В случае вынесения правительству вотума недоверия, сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов.
Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для вынесения вотума доверия достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства.
В случае же, если вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.