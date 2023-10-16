01:08 (мск), источник: ТАСС
NBC: КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа откроется 16 октября
Контрольно-пропускной пункт заработает с 09:00 по местному времени, сообщает телеканал.
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НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа будет открыт 16 октября в 09:00 по местному времени.
Об этом сообщил телеканал NBC.
По его сведениям, в это время в сектор Газа начнет поступать гуманитарная помощь, а иностранные граждане смогут пересечь границу с Египтом.