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Палестино-израильский конфликт
03:28 (мск), источник: РБК

В Германии пригрозили депортировать из страны всех сторонников ХАМАС

Защита евреев и еврейских учреждений является наивысшим приоритетом немецких властей, которые будут использовать все законные возможности для депортации сторонников ХАМАС из страны. Об этом в интервью Bild заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер.

Источник: AP 2023

По ее словам, на фоне обострения на Ближнем Востоке немецкие власти усилили охрану еврейских объектов на территории Германии и «очень серьезно» относятся к растущей угрозе со стороны сторонников ХАМАС.

«Немецкие органы безопасности будут использовать против исламистов все правовые, полицейские и разведывательные средства против. Договоренность об этом была достигнута в пятницу на специальной конференции министров внутренних дел. Кроме того, будут использованы все законные возможности для высылки сторонников ХАМАС из Германии», — заявила Фезер.

Она подчеркнула, что в Германии существует нулевая терпимость к антисемитской и антиизраильской «травле» и нулевая терпимость к насилию.

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