Байден заявил о планах объединить Европу и подавить Путина

Главу государства спросили, готов ли он снова баллотироваться в президенты, учитывая, что в мире произошли два военных конфликта, а в Соединенных Штатах наблюдаются разногласия между исполнительной властью и Конгрессом. Байден дал положительный ответ.
«Мир меняется, но у нас есть возможность сделать это — итак, представьте, если бы мы смогли добиться успеха в достижении нормализации отношений на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать. Представьте себе, что произойдет, если мы фактически объединим всю Европу, а Путина, наконец, подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал», — сказал Байден.