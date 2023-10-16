Главное
Палестино-израильский конфликт
10:01 (мск), источник: РБК

Байден заявил о планах объединить Европу и подавить Путина

США способны добиться нормализации ситуации на Ближнем Востоке и объединения Европы ради подавления президента Владимира Путина, заявил американский лидер Джо Байден в интервью CBS.

Источник: РИА "Новости"

Главу государства спросили, готов ли он снова баллотироваться в президенты, учитывая, что в мире произошли два военных конфликта, а в Соединенных Штатах наблюдаются разногласия между исполнительной властью и Конгрессом. Байден дал положительный ответ.

«Мир меняется, но у нас есть возможность сделать это — итак, представьте, если бы мы смогли добиться успеха в достижении нормализации отношений на Ближнем Востоке. Я думаю, мы сможем это сделать. Представьте себе, что произойдет, если мы фактически объединим всю Европу, а Путина, наконец, подавят, чтобы он не мог создавать те проблемы, которые он создавал», — сказал Байден.

Материал дополняется.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Шевчук перенес инфаркт
Reuters узнал, как ХАМАС обманул Израиль для начала войны
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСБайден Джо