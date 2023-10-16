11:06 (мск), источник: РБК
Умер получивший Нобелевскую премию мира экс-президент Финляндии
Ему было 86 лет. Мартти Ахтисаари был десятым президентом Финляндии, он занимал пост с 1994 года по 2000 год.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила канцелярия главы государства.
Согласно сообщению он скончался в 6:40 16 октября в Хельсинки.
«С глубокой печалью мы восприняли известие о смерти президента Мартти Ахтисаари. Мартти Ахтисаари верил в людей, цивилизацию и доброту, и он прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом времен перемен, которые привели Финляндию в эпоху глобального ЕС», — заявил президент Саули Ниинисте.
Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 года в Выборге, в семье финского офицера норвежского происхождения. В ходе Советско-финской войны его семья переехала в Куопио, затем — в Оулу. Он окончил заочное педагогическое отделение Оулуского университета в 1959 году.
Он занимал пост президента Финляндии с 1994 по 2000 год и был десятым главой государства. До этого Ахтисаари занимал несколько должностей в МИДе страны и Организации Объединенных Наций.
В частности, он был послом Финляндии в Танзании (1973−1976), послом в Замбии, Сомали и Мозамбике (1975−1976). В 1977—1981 годах он занимал пост спецпредставителя генсека ООН в Намибии. С 1978 года Ахтисаари работал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Позднее он руководил миссией по преодолению последствий военных действий 1991 года в Ираке, в 1992—1993 годах участвовал в урегулировании ситуации в Боснии и Герцеговине. В 1999 году Ахтиссари стал одним из переговорщиков во время войны в Югославии. В Белграде он и спецпредставитель президента России Виктор Черномырдин участвовали в переговорах с президентом Югославии Слободаном Милошевичем. В итоге югославский лидер согласился с планом мирного урегулирования конфликта.
После президентского срока Ахтисаари основал организацию по мирному посредничеству CMI — Фонд мира Мартти Ахтисаари — и занимался международными мирными переговорами и посредничеством. В 2008 году политик был удостоен Нобелевской премии мира.