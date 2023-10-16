«Все люди равны». Путин подчеркнул неизбежность многополярного мира

«Что лежит в основе этого процесса расширения? В основе этого процесса лежит объективная реальность. Многополярный мир создаётся сам по себе, по факту. Мы можем ускорить этот процесс, можем, или кто-то может попытаться его затормозить и, может быть, добьётся какого-то снижения темпа строительства многополярного мира. Но его создание неизбежно».
«Мы исходим из того, что все люди равны, все имеют одинаковые права, права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства. Вот так постепенно и должен рождаться многополярный мир. Вот именно к этому мы и стремимся, и именно это составляет основу нашего взаимодействия с Китаем на международной арене».
«Колониальные страны всегда считали, что они люди первого сорта. Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение своим колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта. Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть, когда они говорят, что они исключительные в Соединённых Штатах, это значит, что вторые, другие люди, все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе».
«Председатель КНР Си Цзиньпин называет меня своим другом, а я называю его своим другом. У нас в народе говорят: скажи, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты, — есть такая поговорка».
О детстве и важности спорта
«Я из простой рабочей семьи, и времени у меня в своё время было много, для того чтобы проводить время во дворе. Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не увлёкся спортом. Сразу появились приоритеты самоутверждаться не во дворе, не в какой-то, скажем, не очень дисциплинированной молодёжной среде, а самоутверждаться на спортивных площадках, в данном случае на татами. Сразу появились определённые взгляды на отношения с другими людьми, на то, как нужно строить эти отношения, как нужно с уважением относиться к партнёрам, как не допускать ничего, что могло бы как-то подорвать отношения между людьми, и так далее. Спорт воспитывает».
О концепции «Один пояс, один путь»
«Никто ничего никому не навязывает и не заставляет. И если какие-то возникают сложности — ищутся компромиссы и всегда находятся, как я уже говорил. Вот это, на мой взгляд, то, что отличает предложенный председателем Китая проект “Один пояс, один путь” от многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжёлым колониальным наследием».
«Борьба за окружающую среду, борьба с изменениями климата — очень важные направления, но не единственные. Нельзя забывать о такой цели, как борьба с бедностью, например. Как можно сказать людям в африканских странах: вы не будете получать нефть, нефтепродукты, должны будете ориентироваться исключительно на возобновляемые источники энергии — на силу ветра, скажем, солнце и так далее. Они в значительной степени недоступны для развивающихся экономик. И что, людям страдать от голода, что ли?».
О роли США в кризисе на Украине
«Военные действия начались на Украине не с нашей специальной военной операции, а гораздо раньше — в 2014 году, когда западные страны, выступив гарантом договорённостей между президентом Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней и, более того, способствовали государственному перевороту. А официальные лица администрации США прямо заявили, что потратили на это большие деньги, по-моему, пять миллиардов они назвали, и теперь должно быть так, как произошло».
О желании Украины вступить в НАТО
«Когда Украина получала свою независимость, то основополагающий документ, который был положен в основу независимой Украины, — Декларация о независимости. Основной тезис этой Декларации о независимости заключается в том, что Украина является нейтральным государством. Нет, в 2008 году зачем-то — никакого кризиса ещё не было — объявили о том, что Украину ждут в НАТО. Зачем? До сих пор никому не понятно. И так из года в год, из года в год накаляли обстановку. В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Всё это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень. Так что начало специальной военной операции Россией — это не начало войны, это попытка её прекратить».
О нарушении стамбульских договоренностей
«Украинская сторона нарисовала себе очень жёсткие рамки обеспечения безопасности, и мы практически с этим согласились. Но как только наши войска отошли от столицы Украины, от Киева, сразу украинская сторона выбросила в печку все эти договорённости. Они даже были парафированы на бумаге главами переговаривающихся сторон, не сам этот пакет, а меморандум об этих договорённостях. Они объявили о том, что будут добиваться поражения России и победы на поле боя, стратегического поражения России».
«С 4 июня оно продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери. Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении».
«Нам же говорили ещё в 1991 году, что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения, и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Всё, до свидания».