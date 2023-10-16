В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе

«Израиль должен осознать, что вторжение в Газу — это красная линия, что Палестина ждет, пока Израиль совершит эту грубую ошибку. Если израильский режим пойдет на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, а не только одного, как сейчас», — сказал собеседник агентства.
По его словам, фронт сопротивления Палестины «практически не имеет границ», и где бы Израиль с ним ни столкнулся, он «обязательно подвергнется нападению с его стороны».
Азизи добавил, что боевые действия на нескольких фронтах «могут привести к падению израильской власти и государственности».
Ранее в постпредстве Тегерана при ООН заявили РИА Новости, что иранская армия при начале израильской наземной операции в Газе не вступит в бой, если не будет атакована территория Исламской Республики.
В то же время издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Иран через дипломатические каналы направил Израилю послание, что не хочет превращения арабо-израильского конфликта в региональную войну, однако будет вынужден вмешаться, если Тель-Авив пойдет в наступление.
Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданских, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.