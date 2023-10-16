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13:14 (мск), источник: Коммерсантъ

WP: саудовский принц заставил Блинкена всю ночь ждать встречи

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Саудовскую Аравию для урегулирования военного конфликта Израиля и Палестины «столкнулся с ожесточенным сопротивлением лидеров арабского мира», пишет The Washington Post (WP).

Источник: Reuters

В ходе переговоров Блинкен стремился убедить лидеров Ближнего Востока осудить атаки палестинского движения «Хамас» по Израилю. Однако саудовский принц Мухаммед бен Сальман, наоборот, призвал Израиль снять «осаду с сектора Газа», чтобы «палестинский народ достиг соблюдения своих законных прав», отмечает издание.

В рамках ближневосточного турне перед Энтони Блинкеном стояли три задачи: не допустить распространения конфликта между Израилем и «Хамасом» на весь Ближний Восток, попытаться решить проблему заложников, увезенных в сектор Газа, а также облегчить страдания гражданского населения сектора.

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Встреча Энтони Блинкена и Мухаммеда бен Сальмана состоялась 15 октября. Изначально предполагалось, что аудиенция пройдет вечером 14 октября, однако Мухаммед бен Сальман прибыл на встречу только утром. В самом начале встречи с госсекретарем США саудовский принц подчеркнул необходимость снять «осаду Газы» и остановить военные операции Израиля, «которые унесли жизни невинных людей», пишет WP. Еще большие разногласия, по информации издания, возникли во время переговоров с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Он заявил, что нападения Израиля превысили «право на самооборону» и превратились в «коллективное наказание».

Турне госсекретаря США по Ближнему Востоку началось с первого визита в Израиль 12 октября. Затем он прибыл в Иорданию, а оттуда отправился в Катар. После Энтони Блинкен посетил Бахрейн, а затем Саудовскую Аравию. Последней страной, которую посетил госсекретарь США до возвращения в Израиль, были ОАЭ. По итогам переговоров Израиль решил возобновить подачу воды в южные районы сектора Газа. Энтони Блинкен также сообщил, что США вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими странами создают механизм, в рамках которого гуманитарная помощь будет напрямую поступать нуждающемуся населению Газы.

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