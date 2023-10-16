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Палестино-израильский конфликт
14:44 (мск), источник: © РИА Новости

В Израиле утвердили цели операции в секторе Газа, сообщают СМИ

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт — РИА Новости. Израильский кабинет по ведению военных действий, созданный в рамках чрезвычайного правительства, утвердил четыре главные цели военной операции в секторе Газа, сообщила радиостанция KAN со ссылкой на документ.

Источник: AP 2023

По информации издания, Тель-Авив планирует:

  • полностью ликвидировать военный и политический потенциал ХАМАС;
  • устранить угрозу со стороны сектора Газа;
  • приложить максимальные усилия для освобождения заложников;
  • защитить население и границы Израиля.

Первое заседание чрезвычайного правительства, в которое вошли представители оппозиции, состоялось в воскресенье под председательством премьера Биньямина Нетаньяху. Его создали после того, как Израиль официально объявил, что находится в состоянии войны.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Спустя несколько дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, почти 200 израильтян.

Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и на протяжении десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. ООН в 1947 году определила создание двух государств — Израиля и Палестины, но образовалось только первое. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Справка
От сотворения до разрушения мира: что делят Израиль и ПалестинаМноголетний конфликт между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года перешел в горячую фазу
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