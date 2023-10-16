Конституционный суд Грузии разрешил запустить процесс импичмента президента

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила установление подпункта “а” пункта 1 статьи 52 конституции. Суд установил, что данное действие является нарушением конституции», — сказал он.
Как отметил Турава, с такой позицией согласились шесть судей из девяти, что достаточно для ее утверждения.
Решение суда еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если вердикт пройдет через орган законодательной власти, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.
Процедура запущена правящей партией «Грузинская мечта».
Ранее грузинское правительство отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.