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14:00 (мск), источник: © РИА Новости

Конституционный суд Грузии разрешил запустить процесс импичмента президента

ТБИЛИСИ, 16 окт — РИА Новости. Конституционный суд Грузии постановил, что президент республики Саломе Зурабишвили нарушила закон, выезжая за рубеж вопреки запрету правительства, это может стать основанием для запуска процедуры импичмента, заявил председатель КС Мераб Турава.

Источник: Reuters

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года, во время зарубежных рабочих визитов, осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила установление подпункта “а” пункта 1 статьи 52 конституции. Суд установил, что данное действие является нарушением конституции», — сказал он.

Как отметил Турава, с такой позицией согласились шесть судей из девяти, что достаточно для ее утверждения.

Решение суда еще должен утвердить парламент голосами 100 депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если вердикт пройдет через орган законодательной власти, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.

Процедура запущена правящей партией «Грузинская мечта».

Ранее грузинское правительство отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.

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