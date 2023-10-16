Путин проведет переговоры с лидерами Израиля и Палестины

«Сегодня у нас, можно сказать, такой “мощный выстрел”: пять телефонных разговоров. Президент уже переговорил с президентом Сирии [Башаром Асадом] и с президентом Ирана [Эбрахимом Раиси]. В течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта — [Абдель Фаттахом] ас-Сиси, Палестины — Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху», — сказал Ушаков.
Таким образом, продолжил он, перед визитом в Пекин Путин «переговорит с основными странами, имеющими отношение к этому конфликту». «Естественно, выскажет наши оценки, изложит нашу позицию. И выслушает соответствующие соображения своих коллег», — добавил Ушаков.
Представитель Кремля отметил, что Путин «внимательно следит за беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта». «Все вопросы, связанные с этим конфликтом, находятся в центре внимания президента», — указал представитель Кремля.
Он напомнил, что российский лидер уже высказывался по этой теме публично, в том числе в ходе недавнего визита в Бишкек. «Он обсуждал эту ситуацию с премьер-министром Ирака [Мухаммедом ас-Судани], который находился в Москве на прошлой неделе. Разговаривал по телефону с президентом Турции [Реджепом Тайипом] Эрдоганом», — перечислил состоявшиеся контакты Ушаков.