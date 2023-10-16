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Палестино-израильский конфликт
15:10 (мск), источник: ТАСС

Путин проведет переговоры с лидерами Израиля и Палестины

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет пять международных телефонных разговоров, в том числе побеседует с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Источник: Reuters

«Сегодня у нас, можно сказать, такой “мощный выстрел”: пять телефонных разговоров. Президент уже переговорил с президентом Сирии [Башаром Асадом] и с президентом Ирана [Эбрахимом Раиси]. В течение дня состоятся еще телефонные контакты с президентами Египта — [Абдель Фаттахом] ас-Сиси, Палестины — Аббасом, а также премьер-министром Израиля Нетаньяху», — сказал Ушаков.

Таким образом, продолжил он, перед визитом в Пекин Путин «переговорит с основными странами, имеющими отношение к этому конфликту». «Естественно, выскажет наши оценки, изложит нашу позицию. И выслушает соответствующие соображения своих коллег», — добавил Ушаков.

Представитель Кремля отметил, что Путин «внимательно следит за беспрецедентным обострением палестино-израильского конфликта». «Все вопросы, связанные с этим конфликтом, находятся в центре внимания президента», — указал представитель Кремля.

Он напомнил, что российский лидер уже высказывался по этой теме публично, в том числе в ходе недавнего визита в Бишкек. «Он обсуждал эту ситуацию с премьер-министром Ирака [Мухаммедом ас-Судани], который находился в Москве на прошлой неделе. Разговаривал по телефону с президентом Турции [Реджепом Тайипом] Эрдоганом», — перечислил состоявшиеся контакты Ушаков.

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