ВСУ безуспешно пытаются проводить наступательные действия, доложил Шойгу

«То, что сегодня происходит в зоне специальной военной операции, естественно, характеризуется такими вещами, как попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия, на всех направлениях практически сталкиваются с нашей активной обороной. Отмечу, на многих участках нам удается улучшить тактическое положение, нигде фактически не допущено какого-либо продвижения. У нас пройдена весенняя наступательная кампания, как планировали украинские власти, летняя, и уже осенняя, и ни в одной из этих кампаний какого-либо успеха существенного им достичь не удалось», — сообщил Шойгу. Он добавил, что Вооруженные силы РФ выстроили глубоко эшелонированную активную оборону на всех участках фронта в зоне СВО.
«После начала летней кампании 4 июня противник понес существенные, большие, серьезные потери в живой силе и технике. Это сотни танков, более полутора тысяч бронированных машин», — сказал Шойгу.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: «контрнаступ» не то что буксует, «это провал». По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них — запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 — они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь «прекрасно горят».
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на «гораздо большее число месяцев», и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка «кассет» ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.