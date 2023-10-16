США отобрали две тысячи военных для помощи Израилю

По информации издания, военные не будут участвовать в боевых действиях, им якобы поручены такие задачи, как «консультирование» и «медицинская поддержка». В настоящее время американские войска дислоцируются как на Ближнем Востоке, так и за пределами региона, включая Европу.
Пока неизвестно, что именно станет основанием для переброски американских военных на Ближний Восток. Не называется место, где они могут оказаться. Тем не менее, отмечает WSJ, такое решение Пентагона указывает на намерение Вашингтона поддержать Израиль в случае начала наземной операции в секторе Газа.
Ранее в Белом доме усомнились в способности Ирана и Ливана открыть новый фронт против Израиля. Позже США всё же отправили военные самолёты в Израиль для сдерживания Ирана. Кроме того, Соединённые Штаты направили на Ближний Восток два авианосца. Между тем Иран уже предостерёг Израиль от продолжения ударов по сектору Газа.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, её участники вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что его страна уничтожит ХАМАС. Президент РФ Владимир Путин допустил, что Москва может помочь в урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной.